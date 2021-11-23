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Gaziantep Ticaret Borsası

AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 10,90 ila 11,20 liradan satıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 10,90 ila 11,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar

En düşük (TL)En yüksek (TL)
Sert buğday ( Güneydoğu )Kg

4,454,80
Ekmeklik buğdayKg

4,154,50
Çakır arpaKg

3,243,27
Beyaz arpaKg

3,223,25
Kırmızı kabuklu mercimekKg

10,9011,20
MısırKg

3,303,33

AA / Feride Pelin İnal - Ekonomi Haberleri

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