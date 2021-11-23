Gaziantep Ticaret Borsası
AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 10,90 ila 11,20 liradan satıldı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 10,90 ila 11,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sert buğday ( Güneydoğu )
|Kg
|4,45
|4,80
|Ekmeklik buğday
|Kg
|4,15
|4,50
|Çakır arpa
|Kg
|3,24
|3,27
|Beyaz arpa
|Kg
|3,22
|3,25
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|10,90
|11,20
|Mısır
|Kg
|3,30
|3,33
Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12
AA / Feride Pelin İnal - Ekonomi Haberleri
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