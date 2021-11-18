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Gaziantep Ticaret Borsası

AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda beyaz arpanın kilogramı 3,12-3,15 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası'nda beyaz arpanın kilogramı 3,12-3,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar

En düşük (TL)En yüksek (TL)
Sert buğday ( Güneydoğu )Kg

4,004,40
Ekmeklik buğdayKg

3,703,95
Çakır arpaKg

3,133,17
Beyaz arpaKg

3,123,15
Kırmızı kabuklu mercimekKg

10,4010,60
MısırKg

2,902,94

AA / Feride Pelin İnal - Ekonomi Haberleri

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