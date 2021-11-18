Gaziantep Ticaret Borsası
AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsası'nda beyaz arpanın kilogramı 3,12-3,15 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda beyaz arpanın kilogramı 3,12-3,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sert buğday ( Güneydoğu )
|Kg
|4,00
|4,40
|Ekmeklik buğday
|Kg
|3,70
|3,95
|Çakır arpa
|Kg
|3,13
|3,17
|Beyaz arpa
|Kg
|3,12
|3,15
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|10,40
|10,60
|Mısır
|Kg
|2,90
|2,94
AA / Feride Pelin İnal - Ekonomi Haberleri
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