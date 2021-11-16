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Gaziantep Ticaret Borsası

AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında beyaz arpanın kilogramı 3,05-3,10 liradan satıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında beyaz arpanın kilogramı 3,05-3,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar

En düşük (TL)En yüksek (TL)
Sert buğday ( Güneydoğu )Kg

3,854,10
Ekmeklik buğdayKg

3,553,80
Çakır arpaKg

3,053,10
Beyaz arpaKg

3,053,10
Kırmızı kabuklu mercimekKg

10,2010,40
MısırKg

2,702,83

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AA / Feride Pelin İnal - Ekonomi Haberleri

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