Gaziantep'teki yasa dışı bahis operasyonunda 13 kişi tutuklandı
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Gaziantep'teki yasa dışı bahis operasyonunda 13 kişi tutuklandı

05.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:15
Gaziantep'teki yasa dışı bahis operasyonunda 13 kişi tutuklandı

GAZİANTEP'te yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 13'ü tutuklandı.

GAZİANTEP'te yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine, salı günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 kişiyi gözaltına aldı. Yasadışı bahis oynatıp ayda 2,5 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Gaziantep'teki yasa dışı bahis operasyonunda 13 kişi tutuklandı
Gaziantep'teki yasa dışı bahis operasyonunda 13 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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