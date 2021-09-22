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Gaziantep'te üzümden yapılan tatlı tarhana mesaisi başladı

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- Gaziantep'te üzümden yapılan tatlı tarhana mesaisi başladı Gaziantep'te bağ bozumunun başlanması ile birlikte toplanan üzümler saatler süren ezme, kaynama ve kurutma işlemlerin ardından tatlı tarhana olarak adlandırılan çerezlik hale getiriliyor.

GAZİANTEP (İHA) - - Gaziantep'te üzümden yapılan tatlı tarhana mesaisi başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bağ bozumunun başlanması ile birlikte toplanan üzümler saatler süren ezme, kaynama ve kurutma işlemlerin ardından tatlı tarhana olarak adlandırılan çerezlik hale getiriliyor.

Gaziantep'te büyük emeklerle toplanan üzümler evdeki sal diye adlandırılan havuzlarda ezilerek suyunun çıkarılıyor. Dev kazanlara konularak Tatlı Tarhana yapılıyor. Tarhana içerisindeki üzüm pekmezi ve diğer organik maddeler ile tam anlamıyla enerji deposu haline geliyor. Özellikle yaşlı köylülerin kıvamını tutturduğu tatlı tarhana kurutulduktan sonra pazarlarda satılıyor.

Yıllardır üzüm tarhanası yapan 86 yaşındaki Ali Cihan üzüm tarhanasını yeni neslin bilmediğini ifade ederek, "Üzümü getirerek evdeki sala koyuyoruz. Şerbetini aldıktan sonra sabah saat 04: 00'te kalkıyoruz. Şerbeti kaynatıyoruz saatlerce karıştırıyoruz. Çamuru dibe çöküyor şerbet yüzeye çıkıyor. Ondan sonra kaynamaya devam ediyor, tam kıvama geldiği gibi kurutuluyor. Yeni nesil bunun yapımını bilmiyor. Kadınlarımız ve yaşlı vatandaşlar bunun kıvamını biliyor. Üzüm tarhanasını yaptıktan sonra çarşıda satıyoruz. Halis bir üzüm şerbetidir" diye konuştu.

Gaziantep'te üzümden yapılan tatlı tarhana mesaisi başladı

Gaziantep'te üzümden yapılan tatlı tarhana mesaisi başladı

Gaziantep'te üzümden yapılan tatlı tarhana mesaisi başladı

Gaziantep'te üzümden yapılan tatlı tarhana mesaisi başladı
İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun - Ekonomi Haberleri
Üretici fiyat farkından rahatsız! Üzüm tarlada 3,5, markette 10 TL

Üretici fiyat farkından rahatsız! Üzüm tarlada 3,5, markette 10 TL
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