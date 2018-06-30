Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde önceden belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 2 kilogram metamfetamin, 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ile 33 bin 500 lira ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı.