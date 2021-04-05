Gaziantep'te Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
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Gaziantep'te Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor
Gaziantep'te Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 32. haftasını bay geçen Gaziantep, Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı 33. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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Süper Lig'in 32. haftasını bay geçen Gaziantep, Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı 33. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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