Gaziantep'te Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor
Süper Lig'in 32. haftasını bay geçen Gaziantep, Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı 33. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 32. haftasını bay geçen Gaziantep, Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı 33. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar