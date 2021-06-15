Gaziantep'te ithal edilen atıklar işlenip 40 ülkeye ihraç ediliyor
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Gaziantep'te ithal edilen atıklar işlenip 40 ülkeye ihraç ediliyor

Gaziantep'te ithal edilen atıklar işlenip 40 ülkeye ihraç ediliyor
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi

İthal ettiği konfeksiyon atıklarını ve pet şişeleri ayrıştırdıktan sonra elyaf ve ipliğe dönüştüren Gaziantep'teki bir firma, gelecek yıl itibarıyla üretim hacmini 200 milyon dolara, ihracatını da 50 milyon dolara ulaştırmayı hedefliyor.

İthal ettiği konfeksiyon atıklarını ve pet şişeleri ayrıştırdıktan sonra elyaf ve ipliğe dönüştüren Gaziantep'teki bir firma, gelecek yıl itibarıyla üretim hacmini 200 milyon dolara, ihracatını da 50 milyon dolara ulaştırmayı hedefliyor.

Gama Elyaf ve İplik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kaplan, AA muhabirine, genellikle kullanılmış kıyafetleri, konfeksiyon atıklarını ve pet şişeleri değerlendirdiklerini söyledi.

Ham madde ihtiyaçlarının önemli bölümünü ithalatla karşıladıklarını belirten Kaplan, bunların geri dönüşümünü yaptıktan sonra Endonezya, Malezya, Hindistan, Pakistan, Belçika, ABD, Kanada ve Brezilya'nın da aralarında bulunduğu 40 ülkeye ihraç ettiklerini kaydetti.

İhracatın yanı sıra Türkiye'deki ünlü firmalara da ürün tedarik ettiklerini anlatan Kaplan, şöyle devam etti:

"Gaziantep'teki tesisimizde de günlük 100 ton polyester elyaf üretimi yapıyoruz. Düzce'de yeni yatırımımızın devreye girmesiyle birlikte kapasitemizi 300 tona çıkarmış olacağız. Geçen seneki ihracatımız 15 milyon dolar civarında. Yeni yatırımımızın devreye girmesiyle 2022 yılında hedefimiz 50 milyon dolar civarında olacak. Ayrıca bu sektörde Ar-Ge merkezi olan tek firmayız. Ürünlerimizin bir kısmını burada bize ait patentli ürünlerden yapıyoruz. Türkiye'de ve dünyadaki inovatif şirketlerden birisiyiz."

Ham madde bulmakta zorlandıklarını dile getiren Kaplan, Türkiye'de yıllık yaklaşık 1500 ton pet şişe tüketildiğini, ancak yüzde 25-30'luk kısmının toplanabildiğini, depozite sisteminin uygulanmasıyla bu oranın yüzde 90'lara çıkabileceğini vurguladı.

Geri dönüşümü katma değerli hale getirdiklerini ifade eden Kaplan, "Biz aslında önemli bir ham madde kaynağını geri dönüşümden sağlamış oluyor. Bu sayede bir birim karşılığında yedi birim ihracat yapıyoruz. Mevcutta yıllık yaklaşık 100 milyon dolar civarında ciro yapıyoruz. Yeni tesisin devreye girmesiyle 200 milyon dolar üretim hacmine ulaşmış olacağız. Bu yeni tesisle Türkiye'nin ihracatına katkıda bulunmuş olacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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Gaziantep'te ithal edilen atıklar işlenip 40 ülkeye ihraç ediliyor - Haberler Ekonomi
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