Gaziantep'te Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
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Gaziantep'te Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

28.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 28.02.2021 15:40
Gaziantep'te Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Gaziantep, Süper Lig'in 28. haftasında 2 Mart Salı günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep, Süper Lig'in 28. haftasında 2 Mart Salı günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Konyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcuların ısınma ve koordinasyon çalışmaları yaptığı idmanda, diğer futbolcular ise dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

İdmanı futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy da izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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