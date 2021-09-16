Büyükşehir Belediyesi gençlere yönelik futbol turnuvası düzenledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi şehirli gençleri sporla buluşturmak, gündelik yaşamlarındaki sportif aktiviteleri artırmalarına ön ayak olmak amacıyla futbol şenliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Spor Dostu Kent" düsturundan hareketle 7'den 70'e herkesi kapsayan etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı, 16-22 yaş arası gençler için çeşitli futbol oyunlarının yer aldığı bir turnuva gerçekleştirdi.

8 ayrı alanda yaklaşık 200 gencin katılımlarıyla gerçekleşen futbol şenliğinde sporseverlerin mücadeleleri alkışlandı.

Etkinlik sonunda ayak tenisi, mini futbol ve bireysel beceri parkurları gibi birçok alanda yeteneklerini gösteren başarılı gençlere Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ve Büyükşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu tarafından ödülleri verildi.

Etkinlik hakkında konuşan Efiloğlu, "Sportif faaliyetlerle sık sık gündeme gelen Gaziantep ve gençlerimiz için organize edeceğimiz daha çok etkinlik olacak. Sporuyla yükselen bir şehir olma yolunda ilerliyoruz. Organize edilen yarışmalara gençlerimiz kayıtsız kalmıyor, her seferinde yoğun katılım sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Başarılı gençler de organizasyonlara destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.