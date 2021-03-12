Gaziantep'te Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor
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Gaziantep'te Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor

12.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:43
Gaziantep'te Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor

Gaziantep, Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü Yukatel Denizlispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep, Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü Yukatel Denizlispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma, pas, orta ve şut çalışmaları yapılan antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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