Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 6 hükümlü yakalandı
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Gaziantep'te aranan şahıslara yönelik çalışmada firari 6 hükümlü yakalandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te aranan şahıslara yönelik çalışmada firari 6 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri