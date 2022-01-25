Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 6 hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 6 hükümlü yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 6 hükümlü yakalandı
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'te aranan şahıslara yönelik çalışmada firari 6 hükümlü yakalandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te aranan şahıslara yönelik çalışmada firari 6 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title