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Gaziantep'te bisikletli ulaşım farkındalık turu düzenledi

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Gaziantep'te bisikletli ulaşım farkındalık turu düzenledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa Bisikletliler Federasyonu (ECF) ve Türkiye sorumlusu ENVERÇEVKO Derneği iş birliğinde bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, tanıtımın yapılması amacıyla sosyal ve gastronomi rotasını kapsayan Bisikletli Ulaşım Farkındalık Turu düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa Bisikletliler Federasyonu (ECF) ve Türkiye sorumlusu ENVERÇEVKO Derneği iş birliğinde bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, tanıtımın yapılması amacıyla sosyal ve gastronomi rotasını kapsayan Bisikletli Ulaşım Farkındalık Turu düzenlendi.

Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, farkındalık oluşturulması ve imkanların geliştirilmesi için çalışma yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önemli bir etkinliğe imza attı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Avrupa Bisikletliler Federasyonu ortaklığında Social Active Cycling Team Projesi kapsamında Bisikletli Ulaşım Farkındalık Turu gerçekleşti. Gazi şehirde 15 kilometrelik sosyal ve gastronomi rotasını kapsayan tur, Tarihi Gar Meydanı'ndan başladı. Bisiklet kullanmaya başlayan 16 bisikletlinin katıldığı etkinlikte İstasyon Caddesi, Nail Bilen Caddesi, Mithat Enç Caddesi, Dr. Ömer Asım Aksoy Caddesi, Ali Şir Nevai Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi istikametinde pedal çevrildi. Turda dönüş yolunda mola verilerek şehir mutfağının eşsiz lezzetlerini tatma fırsatı yakaladılar. Büyükşehir Belediyesi Bisiklet koordinatörü tarafından şehir içi trafikte bisiklet kullanımına dair kurallar bisikletlilere uygulamalı olarak gösterildi, mola yerlerinde sürüş deneyimleri ile alakalı sorular ve sorunlara çözüm önerileri üzerine tartışıldı. Programın devamında bisiklet kullanımının insan sağlına kattığı artılar ve yaşam kalitesine kattığı olumlu yönleri olduğu mesajı verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öte yandan Muğla'da 16-20 Eylül tarihlerinde Erasmus+ Sport Programı, Social Active Cycling Team Projesi kapsamında gerçekleşen projeye katkı sağladı. Yunanistan, Bulgaristan, Litvanya ve Portekiz'den Muğla'ya gelen 16 bisikletçi, programın Türkiye ayağı sorumlusu Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği (ENVERÇEVKO) EuroVelo Ulusal Koordinatörü Öğretim Görevlisi Feridun Ekmekçi koordinatörlüğünde bisiklet turları yapıldı. Bisikletli ulaşım hakkında verilen seminerlere Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'da katıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te bisikletli ulaşım farkındalık turu düzenledi

Gaziantep'te bisikletli ulaşım farkındalık turu düzenledi

Gaziantep'te bisikletli ulaşım farkındalık turu düzenledi

Gaziantep'te bisikletli ulaşım farkındalık turu düzenledi

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Haber: Gaziantep'te bisikletli ulaşım farkındalık turu düzenledi - Haberler Spor
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