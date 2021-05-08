Gaziantep'te bir hamle iki ayrı destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te bir hamle iki ayrı destek

Gaziantep'te bir hamle iki ayrı destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gaziantep'te, hayırseverlerin katkılarıyla valilik koordinesinde 65 yaş üstü vatandaşlar için hazırlanan gıda paketleri mahalle bakkallarından alınarak hem vatandaşa hem de küçük esnafa destek sağladı.

Gaziantep'te, hayırseverlerin katkılarıyla valilik koordinesinde 65 yaş üstü vatandaşlar için hazırlanan gıda paketleri mahalle bakkallarından alınarak hem vatandaşa hem de küçük esnafa destek sağladı.

Hayırseverlerin desteği ile oluşturulan 1,5 milyon lira bütçeyle proje kapsamında Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından mahalle bakkallarından alınan gıdalar özenle paketlenerek 65 yaş üstü vatandaşların evlerine teslim ediliyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül'de Şahinbey İlçesine bağlı Onur Mahallesinde bir bakkala gelerek elleriyle alınan ürünleri paketledi. Bakkal sahibi ile de sohbet eden Vali Gül, basın mensuplarına projenin detaylarını anlattı.

Gaziantep Vefa Sosyal Destek Grupları olarak, mahallelerimizde geziyoruz. Yaptığımız iş şu, tam kapanma döneminde 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın biliyorsunuz sokağa çıkma kısıtlamaları var, bunların ihraçları da gruplarımız tarafından sağlanıyor. İçişleri Bakanımızın da, bizlere bir talimatı olmuştu. İhtiyaçların olabildiğince küçük esnaftan temin edilmesi, mahalle esnaflarından temin edilmesiydi. Burada bizlerde bu ihtiyaçları hayırseverlerimizin katkılarıyla mahalle esnafından temin ederek sosyal yardımlaşmada kaydı olan vatandaşlarımıza dağıtacağız" dedi.

"1,5 milyon lira bütçe oluşturuldu"

Proje kapsamında 5 bin aileye oluşturulan 1,5 milyon lira bütçe ile destek olacaklarını kaydeden Vali Gül, mahalle esnafına destek olmak ve onun için 'mahalle esnafımızla vefa' dedik ifadelerini kullandı.

Projenin küçük esnafı mutlu ettiğini belirten Bakkal Musa Coşkun, hem yaşlıların hem de küçük esnafın yüzünün güldüğü belirterek projenin devamını temenni etti. - GAZİANTEP

Gaziantep'te bir hamle iki ayrı destek
Gaziantep'te bir hamle iki ayrı destek
Gaziantep'te bir hamle iki ayrı destek
Gaziantep'te bir hamle iki ayrı destek
Gaziantep'te bir hamle iki ayrı destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Serdar Ortaç Hakan Sabancı
Spor Diego Mesut Özil Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gaziantep'te bir hamle iki ayrı destek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 13:30:40. #1.15#

title