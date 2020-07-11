Gaziantep'te 2 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te yapılan operasyonda 2 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
11.07.2020 12:53 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:10
Gaziantep'te yapılan operasyonda 2 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon sonucu 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Şehitkamil ilçesi eski Nizip yolunda bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramalarda 2 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kaçak sigaralarla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA