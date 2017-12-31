Gaziantep Polis Gücü Namağlup Şampiyon

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından 26-30 Aralık 2017 tarihleri arasında Alanya'da düzenlenen 2017-2018 Erkekler Salon Süper Lig 2. Etap maçları sona erdi. İkinci etap şampiyonluğunu ilan eden Gaziantep Polis Gücü aynı zamanda namağlup unvanını da korudu.



Türkiye Hokey Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 2017-2018 Sezonu Erkekler Salon Süper Lig 2. Etap maçları tamamlandı. Şampiyonluk ipini göğüsleyen Gaziantep Polis Gücü Spor, oynadığı 18 maçta 16 galibiyet 2 beraberlikle namağlup şampiyon olurken, Bolu Belediyesi Spor Kulübü İkinci, Nizip Belediyesi SK ise üçüncü oldu. 2017-2018 Sezonu Erkekler Salon Süper Lig 2. Etap'ta oynanan son maçların ardından Kupa Töreni düzenlendi. Kupa Töreninde Şampiyon Gaziantep Polisgücü SK'nın kupa ve madalyalarını Türkiye Hokey Federasyon Başkanı Sadık Karakan verirken İkinci Bolu Belediyesi SK'nın kupa ve madalyalarını Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İlçe Müdürü Erdal Tamrak, Üçüncü olan Nizip Belediyesi SK'nın kupa ve madalyalarını ise Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Kaplan verdi. Polis Gücü Spor Başkanı Mehmet Kaplan elde edilen başarının tesadüf olmadığını uzun uğraşlar ve büyük emekler sonucu ortaya çıktığını ifade ederek, "Şubat ayında Avrupa'da gerçekleştirilecek olan şampiyonada Polis Gücü Spor 'un Türkiye'yi temsil edeceğini ifade ederek, "Amacımız Türkiye şampiyonluğu yanında Avrupa ve Dünya şampiyonluklarına da başarıyla ismimizi yazdırmaktır" dedi.



"Türkiye'de hokey hızla yaygınlaşıyor"



Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan Türkiye'de hokey sporunun hızla yaygınlaştığını ifade ederek, 2107 yılında start verilen hokey seferberliğinin 2018'de zirveye çıkacağını belirtti. Karakan, "Geride bırakmaya hazırlandığımız 2017 yılını Türk Hokeyi açısından oldukça verimli geçirdik. Çeşitli yaş ve kategorilerde 22 Lig ve Şampiyona düzenledik. 100'e yakın kulüp ve 1000'in üzerinde sporcu bu organizasyonlarımızda faaliyet gösterdi. Üniversite sporları, okul sporları ve kendi organizasyonlarımızla birlikte dolu dolu bir yurt içi faaliyet dönemi geçirirken, yurt dışında elde ettiğimiz başarılar göğsümüzü kabarttı. 2017 yılının ilk aylarında U21 Erkek Milli Takımımızın Avrupa Salon Hokey Şampiyonası'nda Şampiyon olması, A Milli Kadın Takımımızın Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonu olmasının yanı sıra geçtiğimiz hafta ev sahipliğini yaptığımız Güneydoğu Avrupa Ülkeleri U19 Salon Hokeyi Şampiyonası'nda hem kız hem de erkek milli takımımızın şampiyonluk kupasını kaldırması tüm hokeyseverleri oldukça mutlu etti" şeklinde konuştu.



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Karakan açıklamasının devamında "Hokeyin tüm yurtta oynanan, aktif faaliyet gösterilen bir branş olabilmesi ve yeni uluslararası başarılar elde edebilmek için 2018 yılını Hokey Seferberlik yılı ilan edildi. Ülkemizin tüm bölgelerinden malzeme talebi alıyoruz. Bunları değerlendirerek acil ihtiyaç sırasına göre kulüplerimize, okullarımıza gönderimini gerçekleştiriyoruz. Yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz seminerlerde tüm katılımcılarımıza 2018 yılı için tüm enerjilerini hokeye harcamalarını talep ettik. İnanıyorum ki camiamızla birlikte 2018 yılını geride bıraktığımız tüm yıllardan daha verimli geçireceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP