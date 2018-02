Gaziantep Kolej Vakfı Sporda Başarıya Doymuyor

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Talat Özkarslı Kapalı Spor Salonu'nda organize edilen Gençler Karate Müsabakalarına katılan GKV'li öğrenciler dereceyle döndü.

Takım sporlarının yanı sıra ferdi sporları da önemsediklerini ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan, "Kurumumuz bünyesinde faaliyet gösteren okullarımızda takım sporlarının yanı sıra ferdi sporlara da önem verilmekte olup son olarak öğrencilerimiz katıldıkları Gençler Karate Müsabakalarında da derece elde etmiştir. Katıldığı her branşta öncelikli olarak spor ahlakı ve Kolej ruhunu yansıtan sporcular yetiştirmeyi ilke edinen okulumuz, bu gayede öğrencilerimizin gönül verdiği sporları yapmalarını desteklemekte ve her zaman yanlarında durmaktadır. İlimizde Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Talat Özkarslı Kapalı Spor Salonu'nda organize edilen Gençler Karate Müsabakaları tamamlanmıştır. Takım sporlarında olduğu gibi bireysel branşlarda da başarılar elde eden öğrencilerimiz, karate genç kızlar-erkekler (A ve B) kategorilerinde birçok okulun katıldığı müsabakada büyük başarı göstererek okulumuzu en iyi şekilde temsil etmişler ve aldıkları derecelerle başarılarını taçlandırmışlardır. Öğrencilerimizden Erdem Ünal 66 kg'da gümüş madalya, Mehmet Barış Borlu 74 kg'da bronz madalya, Elif Sıla Şahingözü 52 kg'da bronz madalya ve Fatma Derin Şahinoğlu 60 kg'da bronz madalya almıştır. Öğrencilerimizi ve başarıda emeği olan öğretmenlerimizi kutlar, başarılarının devamını dilerim" dedi. - GAZİANTEP