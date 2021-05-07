Gaziantep, Kayserispor maçına hazır
Gaziantep, Süper Lig'in 40. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Gaziantep, Süper Lig'in 40. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, bugün Kayseri'ye giderek, maç saatini beklemeye başlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar