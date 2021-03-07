Gaziantep'in deplasmanda kazanamama serisi 7 maça çıktı
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Gaziantep'in deplasmanda kazanamama serisi 7 maça çıktı

07.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 07.03.2021 09:56
Gaziantep'in deplasmanda kazanamama serisi 7 maça çıktı

Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Gaziantep'in deplasmanda kazanamama serisi 7 maça yükseldi.

Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Gaziantep'in deplasmanda kazanamama serisi 7 maça yükseldi.

Lige iyi bir başlangıç yaparak üst sıralarda kendisine yer bulsa da son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla orta sıralara gerileyen Gaziantep temsilcisi, deplasmanda taraftarını üzmeyi sürdürdü.

Dış sahada son olarak ligin 14. haftasında Kasımpaşa'yı 4-0 yenen Gaziantep, ardından oynadığı 7 deplasman müsabakasında da 3 puan alamadı.

Kasımpaşa galibiyeti sonrası deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep, Demir Grup Sivasspor'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-0, Fatih Karagümrük'e 2-0, Trabzonspor'a 1-0 yenildi. İttifak Holding Konyaspor'la 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, son olarak da Beşiktaş'a 2-1 kaybetti.

Sezonun geride kalan 29 haftasında 43 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, rakip sahalarda çıktığı 14 müsabakada 14 puan elde edebildi.

Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica'nın yerine göreve getirilen Portekizli teknik direktör Ricardo Sa Pinto ise henüz deplasman galibiyetiyle tanışamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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