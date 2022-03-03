Türkiye Kupası'nda son yarı finalist Alanyaspor! İşte Akdeniz ekibinin rakibi

Alanyaspor ile Gaziantep Fk, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma devrelerinde ev sahibi ekip sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı ve yarı finale yükseldi.

OĞUZ AYDIN, ALANYASPOR'A TURU GETİRDİ

Karşılaşmada Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Tayfur Bingöl ve 102. dakikada Oğuz Aydın kaydetti. Gaziantep FK'nin tek golü ise 90+1. dakikada Djilobodji'den geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Alanyaspor, Gaziantep FK'yi kupanın dışına iterek yarı finale yükseldi ve Sivasspor'un rakibi oldu.

Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri şöyle:

Trabzonspor-Kayserispor

Alanyaspor-Sivasspor

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