Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Suudi Arabistan'a gidiyor

Bu sezon Süper Lig'de zirve mücadelesi veren ve oynadığı 16 maçta 31 puanla 3. sırada bulunan Gaziantep FK'de teknik direktör Marius Sumudica'nın Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif aldığı ve Türkiye'den gelecek hafta ayrılacağı iddia edildi.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı futbol ve topladığı puanlarla adından söz ettiren Gaziantep FK'de teknik direktör Marius Sumudica ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Rumen gazeteci Emanuel Roşu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Sumudica, henüz Gaziantep FK ile sözleşme konusunda anlaşamadı, Suudi Arabistan'dan geri çevrilemeyecek yüksek bir teklif aldı ve gelecek hafta ayrılabilir" ifadelerine yer verdi.

GAZİANTEP İLE ZİRVE MÜCADELESİ VERİYOR

2018-19 sezonunun başında Gaziantep'in başına geçen Rumen teknik adam, kırmızı siyahlılarla bu sezon zirve yarışı veriyor. Gaziantep, 16 maçta topladığı 31 puanla 3. sırada yer almakta. Sumudica yönetiminde Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'a mağlup olan Gaziantep, 15 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.