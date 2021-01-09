Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Bana saygı göstermeyen insanlarla çalışmam çok zor

Gaziantep FK ile sözleşme uzatma konusunda görüşme halinde olan teknik direktör Marius Sumudica, Sivasspor maçı sonrası konuyla ilgili "Kulüp benden yüzde 10 indirim yapmamı istedi ancak kabul edemeyeceğim. Ben futbolculara cebimden para verdim. Bana saygı göstermeyen insanlarla çalışmam çok zor" ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK'nın Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildiği maçtan sonra kırmızı siyahlıların teknik direktörü Marius Sumudica çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve Gaziantep yönetimiyle henüz anlaşma sağlayamayan Rumen teknik adam, Sosyal medyada benim hakkımda konuşulan şeyler oldu. Benim paranın peşinden koştuğum söyleniyor. Türkiye bilsin ki; bu doğru değil. Eğer paranın peşinde koşsaydım şu anda başka bir takımın teknik direktörüydüm. Maçtan önce herkes karşılaşmaya konsantre olması gerekirken kulüp bana yeni kontrat teklif etitğini açıkladı. Bu doğru değil. Başkan ile dün bir toplantı yaptık. Başkan benden yüzde 10 indirim istedi. Bunu kabul edemeyeceğim. Ben oyuncularıma cebimden 80 bin Euro prim dağıttım. Bunu da memnuniyetle verdim. Başkan, benim oyunculara verdiğim primleri kulüp için de istedi. Bu şekilde devam etmemiz zor. Benim maaşım sadece 600 bin Euro; Türkiye bilsin. Takımımız üçüncü sırada, başarı yakalamış bir hocaya böyle bir teklif yapılmasını anlamıyorum. Türkiye'de çalışmaya devam etmek istiyorum. Sezon sonuna kadar kalacağım. Bana saygı duymayan insanlarla çalışmam çok zor. Bana yapılan teklifi hakaret olarak algılıyorum. Sezon sonuna kadar burada kalacağım. Arabistan'dan teklif vardı ama reddettim. Ben Türkiye'de çalışmaya devam etmek istiyorum. Bu ülkeyi seviyorum" ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF ALDI

Dün akşam saatlerinde Sumudica ile görüşme gerçekleştiren Gaziantep yönetimi, 49 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinde ücret arttırımına gittiğini duyurmuştu. Sumudica, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif aldığını belirtmişti.