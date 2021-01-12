Gaziantep FK, Sumudica'nın yerine Clarence Seedorf ile görüşecek
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Gaziantep FK, Sumudica'nın yerine Clarence Seedorf ile görüşecek

12.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:52

Sumudica'nın görevine son veren Gaziantep FK'nın gündeminde dünyaca ünlü bir isim var. Kırmızı-siyahlılara Clarence Seedorf önerildi. Yönetimin sıcak baktığı öneri ile ilgili kararını verip bugün bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Gaziantep Futbol Kulübü'nde Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları başladı. Ayrılık kararının Sivasspor maçı sonrası gelişen olaylar nedeniyle geldiğini açıklayan Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, başarıya aç yerli veya yabancı bir hocayla yeni bir sayfa açmak istediklerini söyledi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından kırmızı-siyahlı yönetim takımı başarıya taşıyacak muhtemel teknik adam listesini de belirleyerek temaslarına başladı.

EN SON KAMERUN'U ÇALIŞTIRDI

Bu kapsamda Güneydoğu ekibinin gündemine gelen en flaş isim Clarence Seedorf oldu. Son olarak Kamerun Milli Takımı'nı çalıştıran ve bir süredir Dubai'de aldığı teklifleri değerlendiren dünyaca ünlü ismin Türkiye'ye sıcak baktığı ifade edildi. Yönetim de Seedorf ismine yakın duruyor. Taraflar kısa süre içinde resmi bir görüşme gerçekleştirecek. Gaziantep ekibinin bu hafta içerisinde teknik adam belirsizliğini neticelendirmesi bekleniyor.

YERLİ TEKNİK ADAMDA ADAYLAR FAZLA

Yerli teknik direktörlerle ilgili de bir liste hazırlayan yönetim; Bülent Korkmaz, Bülent Uygun, Ünal Karaman, Tamer Tuna, İlhan Palut, Hakan Kutlu ve Tolunay Kafkas ve İrfan Buz gibi isimlerle de temas halinde.

(Fanatik)

Gaziantep FK, Sumudica'nın yerine Clarence Seedorf ile görüşecek
Haber Yorumları (2)
SUMUDİCA GETTİ GETTİİİİİ GUL GİBİ TEKNIK ADAM..: sumudica çok konuşmanın bedelini odedi belki de?ancak seedorf sumudicadan daha çok para isterse, sizce bu takım adına daha fazla risk olmayacak mı sizce?
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İZMİRLİ: tipik türk patron. başarılı elemana zam yapmayıp, gelen elamana daha fazla para vermek. bu patron tipli başkanlarla olmaz.
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