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Gaziantep FK, Sakaryaspor maçı hazırlıklarına başladı

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep FK, Sakaryaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 2 Aralık Perşembe günü Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Fk, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 2 Aralık Perşembe günü Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyen futbolcular takımdan ayrı özel program eşliğinde çalışırken, diğer futbolcular ise dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip çalışmalarına yarın devam edecek.

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AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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