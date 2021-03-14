Gaziantep FK, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenmeyi başardı

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında Gaziantep FK konuk ettiği Denizlispor'u Nouha Dicko ve Muhammet Demir'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Denizlispor'da Özer Özdemir, kırmızı kart gördü.