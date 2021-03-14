Gaziantep FK, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenmeyi başardı
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Gaziantep FK, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenmeyi başardı

14.03.2021 18:14 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:51

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında Gaziantep FK konuk ettiği Denizlispor'u Nouha Dicko ve Muhammet Demir'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Denizlispor'da Özer Özdemir, kırmızı kart gördü.

Süper Lig'de 30. hafta maçında Gaziantep FK ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Gaziantep FK oldu.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Nouha Dicko ve 90+3. dakikada penaltıdan Muhammet Demir kaydetti.

Yukatel Denizlispor'da sağ bek Özer Özdemir, 50. dakikada Junior Morais'in yüzüne kramponunun tabanıyla vurduğu için kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

DENİZLİSPOR SON 5 DEPLASMAN MAÇINI KAYBETTİ

Evindeki son 4 lig maçında 3. galibiyetini alan Gaziantep FK puanını 46'ya yükseltti. Ligde arka arkaya 7 deplasman maçında galibiyet alamayan ve son 5 dış saha maçını kaybeden Yukatel Denizlispor 24 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Gaziantep FK, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenmeyi başardı
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