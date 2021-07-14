Gaziantep FK, Recep Niyaz'ı transfer etti
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Gaziantep FK, Recep Niyaz'ı transfer etti

Gaziantep FK, Recep Niyaz'ı transfer etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep Futbol Kulübü, orta saha oyuncusu Recep Niyaz ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, orta saha oyuncusu Recep Niyaz ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Transfer sezonuna hızlı bir şekilde giriş yapan Gaziantep FK, geçtiğimiz sezon Denizlispor'da görev alan başarılı orta saha oyuncusu Recep Niyaz ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin ardından kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Denizlispor forması giyen başarılı futbolcu Recep Niyaz ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Recep Niyaz, Başkan Yardımcımız Ahmet Fikret Kileci ve Genel Sekreterimiz Erhan Özmen'in de katıldığı törenle resmi sözleşmeye imza attı. Recep Niyaz'a bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz" denildi. - GAZİANTEP

Gaziantep FK, Recep Niyaz'ı transfer etti
Gaziantep FK, Recep Niyaz'ı transfer etti
Gaziantep FK, Recep Niyaz'ı transfer etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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