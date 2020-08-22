Gaziantep FK, Muhammet Demir'i açıkladı
Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde: Gaziantep Futbol Kulübümüz, geçtiğimiz yılda kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Muhammet Demir ve oyuncunun kulübü Medipol Başakşehir ile 1 yıllık daha kiralık olarak anlaşmaya varmıştır.
22.08.2020 16:46 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:09
Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Gaziantep Futbol Kulübümüz, geçtiğimiz yılda kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Muhammet Demir ve oyuncunun kulübü Medipol Başakşehir ile 1 yıllık daha kiralık olarak anlaşmaya varmıştır.
Muhammet Demir'e kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.
Kaynak: Hürriyet