Gaziantep FK, Muhammet Demir'i açıkladı Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde: Gaziantep Futbol Kulübümüz, geçtiğimiz yılda kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Muhammet Demir ve oyuncunun kulübü Medipol Başakşehir ile 1 yıllık daha kiralık olarak anlaşmaya varmıştır.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde: Gaziantep Futbol Kulübümüz, geçtiğimiz yılda kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Muhammet Demir ve oyuncunun kulübü Medipol Başakşehir ile 1 yıllık daha kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Muhammet Demir'e kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz. Kaynak: Hürriyet