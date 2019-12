Gaziantep FK maçının ardından

21.12.2019 21:44 | Son Güncelleme: 21.12.2019 21:44

Marius Sumudica: Hedefim takımı ligde tutmak

'4 transfere ihtiyacımız var?

Tayfur Havutçu: İlk yarı kabus gibi geçti'Her takıma rahat gol atarız?'Penaltı olursa yine bu iki isimden biri kullanacak?Olgucan KALKAN - Sezer AFŞAR/ - Süper Lig'in 16'ncı haftasında Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK'ya 4-3 mağlup olurken, karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.İlk yarıda oynadıkları futbolun bu sezon oynadıkları maçların en iyisi olduğuna dikkat çeken Sumudica, '2 tane farklı yarı izledik. Bu maçın ilk yarısı ligde oynadığımız tüm maçlardan iyiydi. Buna ilk yarıda bulduğumuz goller için değil, golleri hazırlamamız, rakibin baskını kırdığımız, topu oyunda tuttuğumuz için söylüyorum. İkinci yarıda yediğimiz gollerde hep 11'e 10'duk. İkinci golde Kana-Biyik, 3'üncü gole Kenan sakatlığından dolayı kenardaydı. Çok konuşmak anlam ifade etmiyor. Anlam ifade eden son 2 maçta 6 puan almamız. Ben 20, 21 puan sözü vermiştim. 23 puan yaptık. Şimdi sahamızda Malatyaspor maçımız var. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Bugün rakibimiz kendi evinde Rizespor'a kaybetti. Bu ligde görüyorsunuz her şey olabiliyor. Buraya gelen taraftarlarımızı, ekibimi ve oyuncularımı tebrik ediyorum. Umuyorum Gaziantep şehri takımla beraber bir aile olma yoluna girmiştir' diye konuştu.'HEDEFİM TAKIMI LİGDE TUTMAK?Hedefinin takımı ligde tutmak olduğunu belirten Sumudica, 'Benim hedefim takımı ligde tutmak. Kontratımda da bu yazıyor. Takımı ligde tutarsam devam edeceğim. Ama her maça puan almak için çıkıyorum. Takımı yukarda tutarsak herkes için daha iyi. Ben kulübe para da kazandırmak istiyorum. Kazandığımız zaman kulüp de kazanıyor' dedi.'4 TRANSFERE İHTİYACIMIZ VAR?Takıma en az 4 oyuncunun daha katılması gerektiğinin altını çizen Sumudica, 'Daha iyi olmamız için birkaç yeni arkadaşa ihtiyacımız var. Aşağı yukarı 4 oyuncunun takıma katılması gerekiyor. Başkanla görüştüm bu 4 oyuncu hakkında. Eğer 4 oyuncu takıma katılırsa, Gaziantep Futbol Kulübü daha güçlü olacak' şeklinde konuştu.TAYFUR HAVUTÇU: İLK YARI KABUS GİBİ GEÇTİKaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Tayfur Havutçu ise şu ifadeleri kullandı: 'Üzgünüz, bugün galip gelmek istiyorduk. İlk yarıya çok kötü başladık. Bizim için kabus gibiydi. Basit goller yiyerek rakibin işini kolaylaştırdık. Tepkisiz oynadık. Adamlardan uzak kaldık. İkinci yarı farklı bir mücadele vardı. Golleri bulduk, penaltı yakaladık. Bunun dışında 1, 2 tane de pozisyonumuz vardı. En kötü beraberliği yakalayabilirdik. 2 farklı yarı vardı. Golü erken bulsak kazana da bilirdik. İlk yarı bizim için derslik bir maçtı. Üzgünüz."'HER TAKIMA RAHAT GOL ATARIZ?Takımın başına geçeli 3 hafta olduğunu ve oyuncularını artık tanıdığını belirten Havutçu şöyle konuştu: 'Artık kadroyu iyi tanıdım. Gerekli takviyeler yapılacaktır. Şu anda bir maçımız kaldı. Son maçı da iyi geçirip devreye iyi girmek istiyoruz. Bizim gol atma sıkıntımız yok. Her takıma rahat gol atarız. Basit goller yiyoruz, takım savunmasını geliştirmemiz gerekiyor."'PENALTI OLURSA YİNE BU İKİ İSİMDEN BİRİ KULLANACAK?

Takımın penaltıcılarının Ricardo Quaresma ve Aytaç Kara olduğunu ifade eden Havutçu, 'Penaltıdan önce Aytaç sordu. O (Quaresma) da kendisini iyi hissetti ve kullandı. Yine penaltı olursa bu iki isimden birisi kullanacak' şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA