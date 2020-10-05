Son Dakika | Gaziantep FK, Kevin Mirallas transferini duyurdu
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Son Dakika | Gaziantep FK, Kevin Mirallas transferini duyurdu

05.10.2020 15:15 | Son Güncelleme: 05.10.2020 15:22

Son dakika haberine göre Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Belçikalı Kevin Mirallas ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Belçikalı Kevin Mirallas ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki Belçikalı milli futbolcu Gaziantep'in plaka kodu olan 27 numaralı formayı terletecek.

Öte yandan bugün doğum günü olan Mirallas için baklavayla kutlama yapıldı. Miralles elinde baklava tepsisiyle poz verdi.

Son Dakika | Gaziantep FK, Kevin Mirallas transferini duyurdu
Son Dakika | Gaziantep FK, Kevin Mirallas transferini duyurdu
Son Dakika | Gaziantep FK, Kevin Mirallas transferini duyurdu
Son Dakika | Gaziantep FK, Kevin Mirallas transferini duyurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gaziantep FK

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