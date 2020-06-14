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Gaziantep FK ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

14.06.2020 23:32 | Son Güncelleme: 15.06.2020 00:08

Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, Ankaragücü'nü konuk etti.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle Gaziantep Stadyumu'nda seyircisiz olarak oynanan mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

MAXIM ATTI, SCARIONE CEVAP VERDİ

Ev sahibi ekibin golünü 25. dakikada penaltıdan Maxim atarken, Ankaragücü'nün golünü 51. dakikada Scarione kaydetti.

Son 5 maçında 3. beraberliğini alan Gaziantep FK, 33 puanla 9. sırada yer aldı. Ligde 1 maç aradan sonra puan kaybeden Ankaragücü ise 24 puanla 17. sırada kaldı.

Gaziantep FK, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Ankaragücü ise Başakşegir'i ağırlayacak.

Gaziantep FK ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı
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