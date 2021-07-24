Gaziantep FK., Hamza Mendyl'i transfer etti
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Gaziantep FK., Hamza Mendyl'i transfer etti

Gaziantep FK., Hamza Mendyl'i transfer etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep Futbol Kulübü, Schalke 04 forması giyen Hamza Mendyl'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Schalke 04 forması giyen Hamza Mendyl'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulubü; İbrahim Pehlivan, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Angelo Sagal ve Vladyslav Kobylyanskyi transferlerinin ardından 6'ıncı transferinde de mutlu sona ulaştı. Gaziantep FK, Schalke 04' te forma giyen 23 yaşındaki Fas uyruklu sol bek oyuncusu Hamza Mendyl'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.

Transfer sonrası kulübün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Schalke 04'de forma giyen Hamza Mendyl ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Hamza Mendyl takımımızın kamp yaptığı Avusturya'ya gelerek, kulüp başkanımız Cevdet Akınal'ın da katılımıyla resmi sözleşmeye imza attı. Hamza Mendyl'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Gaziantep FK., Hamza Mendyl'i transfer etti
Gaziantep FK., Hamza Mendyl'i transfer etti
Gaziantep FK., Hamza Mendyl'i transfer etti
Gaziantep FK., Hamza Mendyl'i transfer etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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