Gaziantep FK Galatasaray maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Gaziantep FK Galatasaray maçı 11'i

Gaziantep FK Galatasaray maç kadrosu 11'ler! Gaziantep FK Galatasaray maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Gaziantep FK Galatasaray ilk 11'ler açıklanıyor. Gaziantep FK Galatasaray muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇ KADROSU 11'LERİ

Gaziantep FK Galatasaray maçı 11'leri henüz belli olmadı. Muhtemel 11'ler ise şöyle:

Gaziantep FK: Burak, Mbakata, Semih, Arda, Rodrigues, Ogün, Bacuna, Kozlowski, Sorescu, Maxim, Boateng.

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz.

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Geçen sezon Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da 11 kez fileleri havalandırarak kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Sane, Gaziantep FK müsabakasıyla ilk resmi maç heyecanını yaşayacak.