Gaziantep FK Fenerbahçe maçı kaç kaç? Gaziantep FK – Fenerbahçe canlı takip! Gaziantep FK Fenerbahçe ilk 11'ler!

Sporseverlerin merakla beklediği Gaziantep FK Fenerbahçe maçı başladı. İşte, Gaziantep FK – Fenerbahçe canlı takip sayfası! Gaziantep FK Fenerbahçe maçı kaç kaç?

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE İLK 11'LER!

GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Olkowski, Kana-Biyik, Güray, Maxim, Vetrih, Muhammet Demir, Mirallas, Dicko.

FENERBAHÇE: Oytun, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan, Pelkas, Ferdi, Mert Hakan, Cisse.

GAZİANTEP FK – FENERBAHÇE CANLI TAKİP

Lige oldukça iyi başlayan ve ilk 7 maçında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, son 5 müsabakada ise 3 kez yenildi. Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK karşısında galip gelerek toparlanmak istiyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, 23 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor.

Gaziantep FK 2-1 Fenerbahçe maç devam ediyor