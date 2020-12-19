Gaziantep FK Fenerbahçe maçı kaç kaç? Gaziantep FK – Fenerbahçe canlı takip! Gaziantep FK Fenerbahçe ilk 11'ler!
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Gaziantep FK Fenerbahçe maçı kaç kaç? Gaziantep FK – Fenerbahçe canlı takip! Gaziantep FK Fenerbahçe ilk 11'ler!

19.12.2020 18:57 | Son Güncelleme: 19.12.2020 19:43
Gaziantep FK Fenerbahçe maçı kaç kaç? Gaziantep FK – Fenerbahçe canlı takip! Gaziantep FK Fenerbahçe ilk 11'ler!

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Gaziantep FK – Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Peki, Gaziantep FK Fenerbahçe maçı kaç kaç? Gaziantep FK – Fenerbahçe canlı takip!

Sporseverlerin merakla beklediği Gaziantep FK Fenerbahçe maçı başladı. İşte, Gaziantep FK – Fenerbahçe canlı takip sayfası! Gaziantep FK Fenerbahçe maçı kaç kaç?

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE İLK 11'LER!

GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Olkowski, Kana-Biyik, Güray, Maxim, Vetrih, Muhammet Demir, Mirallas, Dicko.

FENERBAHÇE: Oytun, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan, Pelkas, Ferdi, Mert Hakan, Cisse.

GAZİANTEP FK – FENERBAHÇE CANLI TAKİP

Lige oldukça iyi başlayan ve ilk 7 maçında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, son 5 müsabakada ise 3 kez yenildi. Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK karşısında galip gelerek toparlanmak istiyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, 23 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor.

Gaziantep FK 2-1 Fenerbahçe maç devam ediyor

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