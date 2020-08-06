Gaziantep FK, Enver Cenk Şahin'i transfer etti Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Enver Cenk Şahin'i 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Enver Cenk Şahin'i 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında son olarak HeS Kablo Kayserispor forması giyen Cenk Enver Şahin ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

Açıklamada, Enver Cenk'e kırmızı-siyahlı formayla başarılar dilendi.

Kaynak: AA