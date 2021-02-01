Gaziantep FK'da 2 futbolcu ve 1 personel koronavirüse yakalandı

GAZİANTEP Futbol Kulübü; futbolcular, teknik ekip ve çalışanlarına yapılan Covid-19 testlerinin sonucunda 2 futbolcu ve bir kulüp personelinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

GAZİANTEP Futbol Kulübü; futbolcular, teknik ekip ve çalışanlarına yapılan Covid-19 testlerinin sonucunda 2 futbolcu ve bir kulüp personelinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, iki futbolcumuzun ve bir personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.

Bu raporlarla birlikte takımımızda pozitif teşhisi konulan kişi sayısı dörde yükselmiştir.

Futbolcularımızın ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI