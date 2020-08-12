Gaziantep FK, Bosna Hersekli futbolcu Zvonimir Kozulj'u kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Zvonimir Kozulj ile 2 yıllığına anlaştı.
12.08.2020 12:11 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:18
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Zvonimir Kozulj ile 2 yıllığına anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Polonya Ligi takımlarından Pogon Szczecin'de forma giyen Zvonimir Kozulj ile temasa geçildiği belirtildi.
Açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı aktarılarak, "Yeni transferimiz Zvonimir'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA