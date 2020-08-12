Gaziantep FK, Bosna Hersekli futbolcu Zvonimir Kozulj'u kadrosuna kattı Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Zvonimir Kozulj ile 2 yıllığına anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Zvonimir Kozulj ile 2 yıllığına anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Polonya Ligi takımlarından Pogon Szczecin'de forma giyen Zvonimir Kozulj ile temasa geçildiği belirtildi.

Açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı aktarılarak, "Yeni transferimiz Zvonimir'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA