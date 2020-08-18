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Gaziantep FK, Afyonkarahisar'da ilk antrenmanına çıktı

- Gaziantep FK, Afyonkarahisar'da ilk antrenmanına çıktı Takımın yeni transferleri ilk antrenmanlarına çıktı Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları için kampa girdiği Afyonkarhisar'da ilk antrenmanına çıktı.

18.08.2020 12:43 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:00

- Gaziantep FK, Afyonkarahisar'da ilk antrenmanına çıktı

Takımın yeni transferleri ilk antrenmanlarına çıktı

AFYONKARAHİSAR - Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları için kampa girdiği Afyonkarhisar'da ilk antrenmanına çıktı. Takımın yeni transferleri de ilk antrenmanda boy gösterdi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'ya giden ancak dün antrenman sahalarında yaşanan sıkıntının ardından apar topar Afyonkarahisar'a gelen Gaziantep FK, Kocatepe Spor Kompleksi'nde ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Marius Sumudica gözetiminde yapılan antrenmanda takımın yeni transferleri Bosnalı futbolcu Zvonimir Kozulj, Çağlar Şahin Akbaba ve Cenk Enver Şahin'de idmanda yerini alarak yeni takımların ile ilk antrenmanlarına çıktı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman teknik ve kondisyon ağırlıklı çalışma ile devam etti. Antrenman yapılan düze koşunun ardından sona erdi.

Gaziantep FK, Afyonkarahisar'da ilk antrenmanına çıktı

Kaynak: İHA

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