Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Mustafa Savranlar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Josef, Ghezzal (Dk. 77 Gökhan Töre), Pjanic, Emirhan İlkhan (Dk. 61 Oğuzhan Özyakup ), Güven Yalçın (Dk. 61 Larin), Batshuayi (Dk. 90+1 Kenan Karaman)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Recep Niyaz (Dk. 77 Borven), Ertuğrul Ersoy, Tosca, Maxim, Djilobodji, Furkan Soyalp, Doğan Erdoğan, Vetrih (Dk. 82 Merkel), Sagal (Dk. 66 Yusuf Türk), Muhammet Demir

Gol: Dk. 67 Batshuayi (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 50 Sagal, Dk. 72 Yusuf Türk, Dk. 84 Doğan Erdoğan (Gaziantep FK), Dk. 90+3 Josef (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

52. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Rosier'in şutunda kaleci Günay topun sahibi oldu.

62. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

67. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan ceza sahasına giren Ghezzal'ın şutunda kaleciden dönen topu altı pas önünde Batshuayi filelere gönderdi: 1-0

90+4. dakikada gelişen hızlı Beşiktaş atağında Pjanic'in kendi ceza sahasından başlattığı atakta sağdan bindiren Rosier'in pasıyla ceza sahasına hareketlenen Oğuzhan Özyakup sağ taraftan topu arkaya gönderdi, topla buluşan Larin düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.

Karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.