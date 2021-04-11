Gaziantep, Fenerbahçe'ye konuk oluyor
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Gaziantep, Fenerbahçe'ye konuk oluyor

Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor
Gaziantep, Fenerbahçe'ye konuk oluyor

Gaziantep, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

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Gaziantep, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ülker Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekip, sakat ve Kovid-19 vakaları nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor.

Teknik direktör Ricardo Sa Pinto'nun cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayacağı takımda, Kana Bıyık ve Oğuz Ceylan sakatlığı nedeniyle kadroda olamayacak.

Üç futbolcunun da Kovid-19 karantinasında olduğu Gaziantep'te, cezası sona eren Andre Sousa ise teknik heyetten görev bekleyecek. Geçen hafta sakatlık nedeniyle kadroda yer alamayan Muhammet Demir'in durumu da maç saatinde belli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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