Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un oyuncuları, öğrencilerle buluştu.

Gaziantep Basketbol Genel Menajeri Boray Dai, takım kaptanı Can Uğur Öğüt, oyuncular Shaquielle McKissic, Stevan Jelovac, Fuat Şimşek Ortaokulu'na geldi.

Halk oyunu gösterisiyle karşılanan ekip, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Genel menajer Boray Dai, burada yaptığı konuşmada, takımın başarısındaki payın sahiplerinden olan öğrencilere verdikleri destek için teşekkür etti.

Gaziantep'in Süper Lig'de yer alan 15 takımdan biri olduğunu ifade eden Dai, "Türkiye'de 81 ilden sadece 8'inin bu ligde takımı var ve bunlardan birisi de Gaziantep. Şu anda ligde dördüncü sıradayız. Üç maçımız kaldı. Sizlerin de desteğiyle bu maçlarımızı kazanıp, ligi en güzel şekilde bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra oyuncular, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Takım kaptanı Can Uğur Öğüt, öğrencilerin transfer teklifi gelmesine rağmen Gaziantep'te kalmasının nedeniyle ilgili sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Gaziantep'e geldiğimden beri bu takımın yeri bende farklı olmuştur. Maddiyatı bir kenara bırakıp, maneviyatın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Burada çalışan insanları çok seviyorum. Şehri çok seviyorum. Bu yüzden bir gönül bağımız oldu. Herkes çok çalışkan, işini çok iyi yapıyor ve başarı gelince de herkes mutlu olduğu için ben çok mutlu oluyorum. O yüzden maneviyat benim çok daha önemli."

Programda öğrenciler, basketbolcularla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA