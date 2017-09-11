Gaziantep Basketbol'un ABD'li Oyuncuları Kampa Katıldı
Gaziantep Basketbol takımının ABD’li oyuncuları, Yunanistan’da düzenlenen kampa katıldı.
Gaziantep Basketbol takımının ABD'li oyuncuları, Yunanistan'da düzenlenen kampa katıldı.
Gaziantep Basketbol takımının yaklaşık 10 gün önce İsrail temsilcisi Maccabi FOX kulübünden transfer ettiği ABD'li Victor Rudd ile İsrail'in Hapoel Tel-Aviv takımından alınan Mark Lyons, bugün Yunanistan kampına katıldı.
Takım arkadaşları ile tanışan oyuncular antrenmanlara başladı. - GAZİANTEP