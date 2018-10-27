Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe Maçının Ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Basketbol'u 67-55 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Gaziantep Karataş Spor Salonu'nda Gaziantep Basketbol ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bu zorlu müsabakada gülen taraf 67-55'lik skorla sarı-lacivertli ekip oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe, dört maçta dört galibiyete ulaşarak puanını 8 yaparken, Gaziantep Basketbol ise ikinci mağlubiyetini aldı ve 6 puanda kaldı.

Fenerbahçe'de Ahmet Düverioğlu attığı 16 sayı ile galibiyette önemli rol oynarken, Gaziantep temsilcisinde ise Marko Tomas, 14 sayı ile takımının etkili ismi oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başatrenörü Zeljko Obradovic, "Bugün sezona çok iyi başlayan bir takıma karşı oynadık. O yüzden zor bir maç olmasını bekliyorduk zaten. Maça çok sert ve agresif başlamamız gerekiyordu. Maçımızın en iyi kısmı da buydu zaten. Hücum açısından çok iyi oynamadık. Bu da çok çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Diğer yandan oyuncularımın reaksiyonundan dolayı mutluyum. Çünkü maçı kazanmanın yolunu buldular" dedi.

Gaziantep Basketbol Başatrenörü Nenad Markovıc ise, "Maça çok korkak başladık. Hücumda sert değildik, yeteri kadar mücadele etmedik. Bu benim takımımla ilgili ilk yarı izlenimlerimdi. Ama maçın üçüncü çeyreğinden itibaren oyuncularım onlardan istediğimi sahaya yansıttılar. Oyuncularım bu bölümde daha sertlerdi, boşatışları daha çok değerlendirdiler. Bu yüzden sadece maçın üçüncü çeyreği ile ilgili memnun olduğumu söyleyebilirim" diye konuştu. - GAZİANTEP