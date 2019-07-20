Gaziantep Basketbol'da transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li skorer Drew Crawford'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibi, skorer mevkisi için geçen sezonu İtalya Seri A ekiplerinden Vanoli Basket takımında tamamlayan 1990 doğumlu, 1,96 boyundaki Drew Crawford ile temasa geçti.

1 yıllık anlaşma sağlanan tecrübeli skorer, geçen sezon "İtalya Ligi'nin en değerli oyuncusu" (MVP) seçildi. Crawford, geçen sezon 34 maçta 17,8 sayı, 4,2 ribaunt ve 1,9 asist ortalamalarıyla oynadı.

Kaynak: AA