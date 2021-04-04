Gaziantep Basketbol Başantrenörü Markovic, takımının yaptığını basit hatalardan dertli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Markovic, takımının yaptığını basit hatalardan dertli

Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor
Gaziantep Basketbol Başantrenörü Markovic, takımının yaptığını basit hatalardan dertli

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Darüşşafaka Tekfen'e dün 82-76 yenilen Empera Halı Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, basit hatalar yaparak mağlup olduklarını söyledi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Darüşşafaka Tekfen'e dün 82-76 yenilen Empera Halı Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, basit hatalar yaparak mağlup olduklarını söyledi.

Markovic, AA muhabirine, Darüşşafaka Tekfen maçına galibiyet parolasıyla çıktıklarını hatırlattı.

Bu bilinçle maça iyi odaklanarak başladıklarını ve ilk yarıda güzel bir oyun ortaya koyduklarını belirten Markovic, şöyle konuştu:

"Skor olarak da öne geçmeyi başardık ama ikinci yarı bize yakışmadı. 12-0'lık seri sayı kaybı yaşadık. Çok basit hatalar yaptık, faul haklarımızı nedense kullanamadık. Bu kadar basit hatalar yaparsanız, elbette ki bunun bir bedeli olur. Rakip de cezamızı kesti. Basit sayılar vermesek böyle bir sonuç olmazdı. Yaptığımız hatalar rakibe öz güven kazandırdı. Böyle zorlu maçlarda tam konsantre olamazsanız, sonuç hüsran olabilir. Basit hatalar konusunda daha dikkatli olmalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Hulusi Akar Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hazal Kaya Demet Akalın Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Caner Erkin Şenol Güneş Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gaziantep Basketbol Başantrenörü Markovic, takımının yaptığını basit hatalardan dertli - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 13:19:56. #1.15#
title