Gaziantep Basketbol, Arel Üniversitesi'ni Rahat Geçti: 76-60

Basketbol Süper Liginin 6. haftasında Gaziantep Basketbol, Arel Üniversitesi'ni 76-60 mağlup etti. Karşılaşma iki takımın karşılıklı basketleriyle başladı. Karşılaşmanın 5. dakikasından sonra hücumda etkinliğini arttıran Gaziantep Basketbol, ilk periyodu 20-15 önde tamamladı.

AREL ÜNİVERSİTESİ 3. MAĞLUBİYETİNİ ALDI

İkinci çeyrekte de iyi oyununu sürdüren ev sahibi takım, soyunma odasına 37-29 üstün gitti. Gaziantep Basketbol, üçüncü periyodunu 54-49 üstün geçtiği karşılaşmadan 76-60 galip ayrıldı. Bu sonuçla Gaziantep Basketbol 3. galibiyetini aldı. Arel Üniversitesi Büyükçekmece ise 3. yenilgisini yaşadı.