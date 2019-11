Gaziantep Basketbol: 99-72

16.11.2019 17:55 | Son Güncelleme: 16.11.2019 17:55

SALON: Banvit Kara Ali Acar

Kaynak: DHA

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Can Mavisu, Halit Can CihanTEKSÜT BANDIRMA BK: James Elliott Smith 16, Şehmus Hazer 4, Tyler Kenneth Kalinoski 7, Emanuel Davon Terry 5, Ian Hummer 13, Omar Morgan Prewitt 23, Furkan Haltalı 4, Rıdvan Öncel 11, Sadik Emir Kabaca 2, Erkan Yılmaz 7, Alperen Şengün 7, Atakan ErdekGAZİANTEP BASKETBOL: Andrew Eugene Crawford 12, Stevan Jalovac 21, Jason Allen Rich 2, Can Uğur Öğüt 2, Ivan Buva 7, İsmail Cem Ulusoy 9, Murat Göktaş 9, Orhan Aydın Haciyeva, Jamarr Rodez Sanders 6, Metehan Akyel 41'İNCİ PERİYOT: 20-10DEVRE: 43-333'ÜNCÜ PERİYOT: 69-535 FAUL: 32.58 Emanuel Davon Terry, 34.21 Furkan Haltalı (TEKSÜT Bandırma BK)ING Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında TEKSÜT Bandırma BK, evinde Gaziantep Basketbol'u 99-72 mağlup etti. Bu sonuçla Bandırma ekibi, ligdeki galibiyet sayısını 6'ya çıkarırken; konuk takım ise ligdeki 6'ncı yenilgisini aldı.Maça etkili başlayan ev sahibinin pota altı hakimiyetine Prewitt'in dış atışları dahil olunca ilk çeyrek TEKSÜT Bandırma BK adına 20-10'luk üstünlükle sonuçlandı. İkinci çeyrekte de aradaki farkı koruyan Bandırma ekibi, yerli oyuncularının da skora katkısının ardından devreye 43-33'lük skor avantajıyla girdi.3'üncü çeyrekte aradaki farkı 20'li sayılara kadar çekerek galibiyet için önemli bir avantaj yakalayan ev sahibi, hücumda skor üretmeye devam etti. Çeyreğin son bölümlerine doğru konuk ekibin dış atışlardan yüzdeli atışları farkı azaltmaya yeterli olmadı ve TEKSÜT Bandırma BK, kader çeyreğine 69-53 önde başladı. Son çeyrekte faul problemine giren rakibi karşısında üst üste bulduğu sayılarla Gaziantep Basketbol oyunu dengelemek istese de; son 5 dakikaya girilirken hızlı hücumlarından sayılarla dönen ev sahibi ekip, parkeden de 99-72'lik skorla galip ayrıldı.- Balıkesir