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Mehmet Keseratar, basketbol, Gaziantep, Bandırma, Spor

Gaziantep Basketbol: 73 - Teksüt Bandırma: 63

Salon: ŞahinbeyHakemler: Mehmet Keseratar, Serdar Ünal, Ali KöseoğluGaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 2, Orhan Aydın Haciyeva 12, Erol Can Çinko 6, Can Uğur Öğüt 13, Buva 23, Buford 6, Vasiliauskas 3, Jelovac 6, Metehan Akyel 2, Batuhan Dikmen, Murat GöktaşTeksüt Bandırma: Furkan Haltalı...

14.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:36
Gaziantep Basketbol: 73 - Teksüt Bandırma: 63

Salon: Şahinbey


Hakemler: Mehmet Keseratar, Serdar Ünal, Ali Köseoğlu


Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 2, Orhan Aydın Haciyeva 12, Erol Can Çinko 6, Can Uğur Öğüt 13, Buva 23, Buford 6, Vasiliauskas 3, Jelovac 6, Metehan Akyel 2, Batuhan Dikmen, Murat Göktaş


Teksüt Bandırma: Furkan Haltalı 2, Rıdvan Öncel 20, Erkan Yılmaz 10, Şehmus Hazer 12, Alperen Şengün 11, Sadık Emir Kabaca 6, Atakan Erdek 2


1. Periyot: 26-13


Devre: 38-30


3. Periyot: 57-48


Kaynak: Hürriyet

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