Gaziantep, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor
Gaziantep, Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.
Gaziantep, Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Ligde 51 puan 7. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, son haftalarda dış sahada yaşadıkları puan kayıplarına Alanya deplasmanında son vermenin hesaplarını yapıyor.
Gaziantep'te, 3 haftadır cezası nedeniyle takımdan ayrı kalan teknik direktör Ricardo Sa Pinto, Alanyaspor maçında sahada olacak.
Geçen hafta cezası nedeniyle takımdan uzak kalan Vetrih'in teknik heyetten görev bekleyeceği maç öncesinde Güray Vural kart cezası, Kana Bıyık ile Andre Felipe ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar