Gaziantep-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Maçının Ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde konuk ettiği Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 76-60 yenen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, maç boyunca etkili oyun sergilediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Markovic, mücadeleyi şöyle değerlendirdi:

"Özellikle şut yüzdelerimiz, ribauntlarımız ve savunmamız maç boyunca çok iyiydi. Sadece maçın bazı bölümlerinde hücumda iyi karar veremedik, bu da top kayıplarına sebep oldu ve hızlı hücumda basketleri yedik. Bazen rakip takım maçı 16-17 sayı geriden getirdiği zaman 35 dakika iyi oynamanız bile yetmeyebiliyor. Bugün de bunu gördük. Ancak geriye düştüğümüzde rakibi yakalamayı bildik. Bu, mental güç olarak takımımız adına çok önemliydi."

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Başantrenörü Serhat Şehit ise rakip takımı ortaya koyduğu oyundan dolayı tebrik ettiğini belirterek, şunları aktardı:

"Birkaç haftadır zor durumdalardı. Bir reaksiyon vereceklerini biliyorduk. Ona cevap vermek istiyorduk, ancak bizim de as oyuncularımızda bazı sıkıntılarımız oldu. Oyunda 15-16 sayı geri düştük. Takımımız iyi bir eforla karakterini ortaya koydu ve fark azaldı. Fakat as oyuncularımızdan katkı olmayınca, karşı mücadeleyi, kavgayı veremeyince tıkandık. İlk haftalarda söylediğim gibi basketbol liginde her hafta zor maçlar olacak."