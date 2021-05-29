Gaziantep 3 futbolcuyla yollarını ayırdı
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Gaziantep 3 futbolcuyla yollarını ayırdı

Gaziantep 3 futbolcuyla yollarını ayırdı
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'te Andre Sousa, Junior Morais ve Roderick Miranda ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'te Andre Sousa, Junior Morais ve Roderick Miranda ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbol takımı oyuncularımızdan Andre Sousa, Junior Morais ve Roderick Miranda ile yollarımız ayrılmıştır. Kendilerine kulübümüze yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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